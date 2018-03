Chega aos cinemas comédia com Sacha Baron Cohen

Também estreiam hoje os filmes "Arraste-me Para o Inferno" e "Tempos de Paz". O primeiro conta a história de uma ambiciosa analista de crédito que, após negar empréstimo a uma senhora, recebe dela uma maldição sobrenatural. O segundo é um filme brasileiro, de Daniel Filho. Segismundo, um interrogador alfandegário e ex-torturador da polícia política de Getúlio Vargas, faz de tudo, em 1945, para barrar a entrada no País do ex-ator polonês Clausewitz - um nazista fugitivo. Na sala do interrogatório, o polonês usará todo o seu talento para convencer Segismundo de que não é um seguidor de Hitler.

