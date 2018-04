Chega aos cinemas 'Além da Vida', de Clint Eastwood O cineasta Clint Eastwood garante não ter ideia do que se passa depois da morte, mas foi sabendo que muitas pessoas se interessam pelos mistérios do pós-vida, que se lançou ao tema, incluindo na trama as EQMs, ou melhor, "experiências de quase-morte". Os relatos de quem passou por uma EQM normalmente inclui a visão de túneis, luzes, espíritos e vivências fora do corpo. O resultado da visão de Eastwood, o filme "Além da Vida", chega hoje aos cinemas de todo o País.