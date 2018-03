Chega ao País disco-solo do vocalista dos Strokes

A expectativa para o trabalho de Casablancas era imensa, já que os Strokes se separaram em 2006, depois da última turnê com "First Impressions of the Earth". Em entrevistas à imprensa estrangeira, como uma dada à rádio 6Music, da BBC, o baterista brasileiro Fabrizio Moretti declarou no início do ano que os Strokes voltariam aos estúdios e que Casablancas já estava escrevendo as músicas para o quarto álbum da banda. Por enquanto, os integrantes seguem com seus projetos paralelos.

Por falar nisso, as 8 faixas do curtíssimo CD novo de Julian Casablancas provam que os Strokes tinham de fato uma unidade impressionante. O som do quinteto nova-iorquino soava com aquela cara pela combinação entre todos: as guitarras de Nick Valensi e Albert Raymond Jr., o baixo de Nikolai Fraiture, a bateria de Moretti e a voz de Julian.

Quem esperava que o disco de Casablancas tivesse a cara dos três lançados pelos Strokes vai se surpreender. "Phrazes for the Young" tem muito mais cara de pop-rock dos anos 80, com teclados e sintetizadores aparecendo o tempo inteiro como pano de fundo e como solista em introduções. Os exemplos mais gritantes disso são as músicas "Out of the Blue" e "Left Right in the Dark".

A terceira faixa, "11th Dimension", foi uma escolha certeira para single. A música dançante é de longe o destaque do álbum. "River of Brakelights", a segunda disponibilizada no MySpace, é a única que lembra os discos dos Strokes. Não nos dois primeiros - e melhores da banda, "Is This It" e "Room on Fire" -, mas o último, "First Impressions of the Earth". As baladas "Glass" e "Chords of the Apocalypse" têm um instrumental bem feito, assim como "Ludlow St.". As informações são do Jornal da Tarde.