Chega ao fim a Mostra Infantil de Florianópolis No domingo chegou ao fim a 6ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, com o show de Hélio Ziskind. Foram 17 dias de filmes, debates, oficinas e outras atrações, por onde passaram mais de 20 mil pessoas. No encerramento foram conhecidos os vencedores da Mostra: os curtas Matinta Perera e A História de Love. Realizado pelo catarinense Uriel Pereira, A História de Love ganhou cinco rolos de negativos de 35 mm, revelação e a primeira cópia do Prêmio CTAV/MinC, no valor de mercado em torno de R$ 10 mil. Produzido pela MultiRio em parceria com crianças da Rede Municipal de Ensino do Rio, Matinta Perera, de Humberto Avelar, faturou R$ 1 mil.