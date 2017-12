Chega ao fim a 2.ª temporada de Desperate Housewives Termina nesta quinta-feira, às 20 horas, no canal Sony, a segunda temporada de Desperate Housewives. No fim do episódio, o telespectador terá a impressão de que tudo o que a excêntrica Rua Wisteria Lane precisa é de um CSI. A série de humor negro começou com uma morte - o suicídio de Mary-Alice Young - e seguiu essa linha. Porém, a concentração de assassinatos começou a cansar. É ficção, claro, mas tantos assassinos soltos em uma única rua é absurdo. E o fim da segunda temporada traz a solução de um homicídio e mais três novos atentados. Sangue à parte, Desperate Housewivesnão perdeu o que tem de melhor: a narrativa de Mary-Alice com sua visão sobre todo o universo, porém resumido em Wisteria Lane, e os diálogos entre mães e filhos, maridos e mulheres, amantes e ex-amantes. O fim da segunda temporada traz tudo isso e abre espaço para as protagonistas mostrarem por que viraram moda. Nesse final, Mary-Alice conta como e quando recepcionou cada uma de suas amigas e mostra diferentes fases de suas vidas. Enquanto isso, o relógio não pára e o presente do quarteto está cada vez mais nebuloso.