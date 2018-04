Chega amanhã às lojas último CD de Sandy e Junior ?Todo dia é uma nova despedida. Essa deve ser nossa última coletiva juntos?, disse Sandy, emocionada, na entrevista de lançamento do CD Acústico MTV Sandy e Junior. Na tarde de terça-feira, os irmãos apresentaram seu último trabalho em dupla - que chega às lojas amanhã - e deram algumas pistas sobre os novos rumos de suas carreiras. Antes da entrada de Sandy e Junior na sala onde seria realizada a coletiva, alguns trechos de seu novo DVD foram apresentados. Neles, foi possível ver poucas alterações na melodia original dos sucessos escolhidos para compor o trabalho, além da participação especial do Hermano Marcelo Camelo. ?Eu sempre gostei das composições do Camelo Ele é um cara que transita muito bem por vários universos musicais?, disse Sandy sobre o ex-vocalista do Los Hermanos, que participa da faixa Quatro Estações. Os outros convidados são Lulu Santos e Ivete Sangalo. Os irmãos contaram que tinham muita vontade de fazer um CD acústico, mas esperaram o amadurecimento de suas canções antes de aceitar o projeto. ?Era algo que a gente queria havia uns cinco anos, mas precisava ter um bom volume de composições da fase adulta antes de embarcar em algo desse porte?, disse Sandy. Para Junior, o maior desafio que o novo trabalho proporcionou foi exatamente deixar coeso um repertório de 17 anos de carreira. ?Passamos por muitas transições, tanto de criança para adolescente como para a vida adulta. Foi complicado fazer as músicas soarem de forma semelhante?, disse o músico (que também atuou como produtor e diretor musical ao lado de Paul Ralphes) sobre o disco, que contempla Maria Chiquinha, Desperdiçou e Estranho Jeito de Amar. Como não podia deixar de ser, as gravações do Acústico, que ocorreram nos dias 5 e 6 de junho - quase dois meses depois do anúncio do fim da dupla - foram cheias de emoção. ?A gente tinha muita coisa para pensar, mas quando tudo acabou, veio aquele baque da despedida. O final do show foi muito emocionante?, derreteu-se Sandy, que assim como o irmão não se arrepende de terminar a parceria. ?Passaremos por 40 cidades e todas as grandes capitais nessa turnê. No ano que vem, pensaremos nas carreiras individuais.? As informações são do Jornal da Tarde