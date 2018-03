Chega a SP exposição com 99 fotos do estúdio Harcourt Escultor da luz - essa é a forma com que o Estúdio Harcourt gosta de se definir. Criador de imagens míticas, especialmente de personalidades do cinema, o estúdio francês criou uma técnica que se transformou em sinônimo de sua marca, ou seja, todos seus modelos são retratados em preto e branco e com o mesmo efeito de luz. O resultado são imagens deslumbrantes, atemporais e que ressaltam apenas as qualidades físicas de seus retratados. Um bom exemplo dessa beleza poderá ser visto na exposição "Harcourt, Escultor de Luz", que abre no dia 8 de janeiro, no MuBE.