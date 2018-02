Chega a 38 número de séries canceladas Produções de peso, como CSI Nova York e a recém-lançada Vegas, estrelada por Dennis Quaid, estão na lista de 38 séries canceladas em diferentes canais dos EUA, segundo o site especializado TV Line. Entre os programas que sairão do ar, anunciados anteriormente, estão títulos como Rules of Engagement, da rede CBS, a mesma da franquia CSI, Gossip Girl, 90210 e Cult, dO canal CW.