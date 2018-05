Chef vegan vira sensação no YouTube com receitas black metal

Um vídeo em que um chef maquiado e caracterizado com roupas espalhafatosas ensina a preparar um prato oriental vegan embalado por uma trilha sonora black metal vem causando sensação no YouTube e já foi visto por 1 milhão de pessoas.

O americano Brian Manowitz, que protagoniza o vídeo 'The Vegan Black Metal Chef', quis conciliar duas de suas maiores paixões na vida: a gastronomia e o black metal.

No primeiro e, por enquanto, único vídeo do que pretende ser uma série, Manowitz prepara uma receita vegan do prato tailandês pad thai enquanto lista os ingredientes e o modo de preparo ao som de um acelerado death metal.

Ele aparece caracterizado com roupas de couro e uma espécie de armadura e usa uma maquiagem semelhante à dos integrantes do Kiss ou, para os conhecedores de black metal, similar à do ídolo King Diamond.

Em vez de facas tradicionais, o chef de unhas negras é visto usando adereços mais afeitos ao universo macabro do seu estilo musical favorito, como espadas, adagas e lâminas afiadas, utilizadas para picar alho ou cortar tofu em triângulos, por exemplo.

Ao final, Manowitz diz, cantando, que um ingrediente está faltando, que é ''o calor de Satã''.

Manowitz filma e edita seus vídeos. E é ele também quem compõe a trilha sonora das receitas musicadas, cujos ingredientes e modo de preparo são citados em legendas que ilustram as imagens.

O músico e chef que vive em Orlando, a cidade-sede da Disneyworld, na Flórida, conta ter dado muitas risadas ao preparar o primeiro vídeo e já está se lançando em fazer o segundo da série, que deverá ser mais ousado, já que neste ele irá preparar mais de um prato.

Manowitz afirma que lançou a iniciativa porque desejava mostrar a outras pessoas o que comem os seguidores da dieta vegan - que veta o consumo de qualquer tipo de produto animal.

O chef black metal estudou neurociência comportamental na universidade, mas acabou optando pela música. Ele é engenheiro de som freelancer e integra duas bandas de black metal.

