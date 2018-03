O sushiman Ken Kawasumi apresentou nesta quinta-feira, 6, uma réplica do quadro Doze Girassóis numa Jarra, de Vincent Van Gogh, feito de sushis. O chef mostrou aos jornalistas, durante evento em Tóquio, sua habilidade de transformar a especialidade japonesa em obras de arte. Foto: AP A apresentação faz parte da divulgalção do novo livro de Kawasumi, The Most Simple Way to Make Decorative Sushi-rolls. Foto: AP