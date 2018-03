Cheech & Chong voltam em turnê de comédia nos EUA Cheech Marin e Tommy Chong, os dois maconheiros mais famosos dos anos 1970, revelaram nesta quarta-feira que irão fazer sua primeira turnê de comédia em mais de 25 anos desde sua separação. "Cheech & Chong: Light Up America ..." (Cheech e Chong: Acendendo a América) passará por 22 cidades nos Estados Unidos. A turnê começará na Filadélfia em 12 de setembro e terminará em Denver em 20 de dezembro, após passar por Los Angeles, Miami e outras. "Este é o momento que eu estava esperando por muitos, muitos anos pois nós temos um legado e uma história juntos a qual não podemos escapar, mesmo se tentássemos", disse Chong a repórteres em coletiva para anunciar a turnê. Cheech e Chong formaram uma das duplas de comédia mais bem sucedidas dos anos 1970, quebrando recordes com filmes de humor baseados no uso da maconha. "Nós sempre tivemos um público jovem. Toda vez que eles chegavam a uma certa idade, eles chegavam ao período de ver os filmes e escutar as músicas de Cheech & Chong. É quase como se fosse uma ritual de passagem", disse Cheech. (Por Alex Dobuzinskis)