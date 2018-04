Chávez é recebido como estrela no Festival de Veneza O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, teve uma recepção de estrela de cinema no Festival de Veneza. Ele chegou hoje e desfilou no tapete vermelho ao lado do diretor Oliver Stone para a estreia do documentário "South of the Border", uma incursão pelos países latino-americanos governados pela esquerda, em especial, a Venezuela. A segurança no lado externo do Casino foi reforçada com a polícia armada checando bolsas. Milhares de admiradores saudaram o líder venezuelano. Chávez lançou uma flor para a multidão e tocou seu coração. Em um ponto, ele pegou uma câmera de um fotógrafo para tirar uma foto.