Charlize Theron é a nova Embaixadora da Paz da ONU A atriz Charlize Theron foi nomeada ontem a nova Embaixadora da Paz das Nações Unidas. Após ser apresentada em seu novo papel pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, a estrela sul-africana de 33 anos disse aos jornalistas que assumia a sua nova responsabilidade "com muita humildade e o coração emocionado". Charlize prometeu ajudar a enviar ao mundo uma forte mensagem de que a violência contra mulheres e crianças não é aceitável, nas próximas viagens que realizar em apoio à campanha de Ban. As informações são do Jornal da Tarde.