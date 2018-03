Charlie Sheen volta às gravações de 'Two and a half Men' O ator Charlie Sheen voltou para o seriado "Two and a Half Men" e as gravações foram retomadas. Seu agente, Stan Rosenfield, disse que Sheen retornou aos estúdios da Warner Bros. em Burbank, Califórnia, na manhã desta terça-feira. O ator de 44 anos havia ido, voluntariamente, para uma clínica de reabilitação "como uma medida preventiva", o que interrompeu, temporariamente, no mês passado, a principal produção da rede CBS.