Charlie Sheen vive presidente dos EUA O ator Charlie Sheen interpretará o presidente dos Estados Unidos no novo filme de Robert Rodríguez, Machete Kills, informou o diretor em seu twitter. Um representante do ator confirmou que as negociações estão em andamento. Rodríguez já escalou para o filme nomes como Jessica Alba, Amber Heard, Michelle Rodríguez, Mel Gibson, Demián Bichir e Sofía Vergara. Machete Kills é a sequência de Machete, que Rodríguez codirigiu em 2010 com Ethan Maniquis sobre Danny Trejo, o Machete, o primeiro super-herói latino do cinema. Em Machete Kills, o super-herói se alia ao governo dos EUA para perseguir um traficante de armas (Gibson). / EFE