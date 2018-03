Charlie Sheen se diz inocente ante denúncia de agressão O ator norte-americano Charlie Sheen se declarou inocente das acusações de violência doméstica supostamente ocorridas num episódio com sua esposa no Dia de Natal do ano passado. Sheen se declarou inocente das acusações de ameaça, injúria criminosa e agressão. Um julgamento foi marcado para 21 de julho.