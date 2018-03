Charlie Sheen negocia acordo com a Warner Charlie Sheen bem que tentou, mas não conseguiu desbancar a estreia da nona temporada do seriado Two and a Half Men. Durante a exibição do primeiro episódio da série, Sheen foi entrevistado em outro canal por comediantes do programa Comedy Central. A concorrência, porém, não adiantou. Segundo pesquisas de audiência, 27,8 milhões de pessoas assistiram à CBS, detentora do seriado. Apesar de ter perdido o posto de protagonista para Ashton Kutcher, Sheen não está muito preocupado. Segundo pessoas próximas ao ator, Sheen receberá US$ 25 milhões da Warner Bros. para desistir da disputa judicial que move contra o estúdio, que o demitiu por mau comportamento em 2010. / EFE