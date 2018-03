Charlie Sheen faz acordo em processo sobre demissão de 'Two and A Half Men'

LOS ANGELES - Charlie Sheen fez um acordo com os produtores e criadores de Two and A Half Men, o mais famoso seriado da TV norte-americana do qual foi demitido no início deste ano, informou a Warner Bros nesta segunda-feira.

Sheen havia entrado com um processo de 100 milhões de dólares contra o estúdio e o criador da série, Chuck Lorre, depois de ter sido desligado do programa em março.

A 'Warner Bros' não citou uma cifra. O caso foi resolvido por meio de arbitragem.

"A Warner Bros Television, Chuck Lorre e Charlie Sheen resolveram sua disputa para a satisfação mútua das partes. A ação judicial pendente e a arbitragem serão descartados...As partes concordaram em manter confidencialidade sobre os termos do acordo", informou a Warner em comunicado. Sheen, o ator mais bem pago da TV norte-americana, foi demitido de Two and A Half Men depois de insultar publicamente Lorre em uma série de entrevistas bizarras.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Seus comentários seguiram uma série de idas à reabilitação que forçou a interrupção da produção da comédia de TV no início de 2011.

O anúncio do acordo nesta segunda-feira aconteceu meses depois de amargas discussões, temperadas por aparições de Sheen em programas de entrevistas na TV e no The Emmys nas últimas duas semanas.

Sheen foi substituído no seriado por Ashton Kutcher. A nova temporada estreou na semana passada com um recorde de 28,7 milhões de espectadores nos EUA -- uma audiência maior do que qualquer episódio das oito primeiras temporadas com Sheen no papel principal como um solteirão mulherengo.