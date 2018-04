Charlie Sheen é internado às pressas em hospital de Los Angeles

O ator Charlie Sheen foi hospitalizado nesta quinta-feira, 27, com urgência sentindo fortes dores no abdômen. Antes, o ator fez uma festa em sua casa até a madrugada, informou o site TMZ.

Sheen, um dos atores mais bem pagos da televisão nos Estados Unidos por seu papel na comédia Two and a Half Men, está internado sob observação no centro médico Cedars-Sinai, o mesmo onde no final de semana passado a espanhola Penélope Cruz deu a luz a seu primeiro filho.

Os serviços de emergência receberam uma chamada às 6h35 da manhã (horário local) para acudirem o ator, de filmes como Wall Street - Poder e Cobiça (1987), que se queixava de dores severas no abdômen, de acordo com o site.

Meia hora mais tarde, Sheen foi retirado de sua casa em uma maca, com uma toalha escondendo parte de seu rosto, e levado em uma ambulância ao hospital onde, segundo seu agente Stan Rosenfield, passou a manhã dormindo, acrescentou o TMZ.

Martin Sheen e Janet Templeton, pais do doente, se deslocaram até o hospital Cedars-Sinai para ver em primeira mão o estado de seu filho.

Vizinhos contam que Charlie Sheen havia dado uma festa em sua casa até altas horas da madrugada e puderam escutar várias mulheres cantando músicas da banda californiana Red Hot Chili Peppers.

O ator, de 45 anos, tem um histórico de vício em drogas e violência doméstica e é conhecido por ser aficionado pela vida noturna.