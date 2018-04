Charlie Sheen é internado após rir demais em festa

Charlie Sheen, o ator mais bem pago da TV norte-americana, foi internado na quinta-feira com fortes dores abdominais, supostamente após ter rido demais durante uma longa festa. Em mais um dos frequentes incidentes envolvendo o astro do seriado Two and Half Men, ele foi visto sendo colocado de maca em uma ambulância na manhã de quinta-feira.

Seu assessor de imprensa, Stan Rosenfield, disse à Reuters que o ator sofre de hérnia, mas não sabe se isso foi a causa da internação. "Tudo o que eu sei é que ele estava tendo fortes dores abdominais e foi para o hospital", afirmou.

Mas um amigo de Sheen disse ao programa de TV "Extra" que as dores foram provocadas pela hérnia, que se manifestou depois de ele rir demais assistindo a um programa de TV. Não se sabe que programa é esse. "Não estou morrendo", teria dito Sheen, de 45 anos, ao seu amigo Steve Bordersen, segundo o Extra.

Rosenfield disse que o pai de Sheen, o também ator Martin Sheen, e a mãe dele, Janet Templeton, acompanham o paciente no Centro Médico Cedars-Sinai. O site de celebridades TMZ disse que a atriz Denise Richards, segunda das três ex-mulheres de Sheen, também foi ao hospital.

O TMZ relatou que serviços de emergência foram chamados à casa de Sheen, na Grande Los Angeles, após uma ruidosa festa que começou na noite de terça-feira.

O TMZ disse que um dos convidados contou que "uma valise cheia de cocaína" foi entregue na casa durante a balada. Questionado sobre isso, Rosenfield disse: "Não acredito". Mas acrescentou que não pode garantir nada, pois não estava presente.

Supõe-se que Sheen ganhe cerca de US$ 27,5 milhões no papel do solteirão mulherengo que protagoniza Two and Half Men, série cômica que tem cerca de 15 milhões de espectadores semanais nos EUA.

Mas ultimamente o ator tem sido notícia por causa de suas passagens por clínicas de reabilitação e por seu envolvimento com atrizes pornô e prostitutas. Em agosto, ele foi condenado por ter batido na sua terceira esposa no Dia de Natal de 2009, e foi mandado novamente para uma clínica de reabilitação.

Executivos da rede CBS disseram-se neste mês muito preocupados com Sheen, mas acrescentaram que no trabalho ele se porta de maneira profissional, e que Two and a Half Men irá continuar.

