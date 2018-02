Charlie Sheen é hospitalizado após ser encontrado bêbado

O ator Charlie Sheen, 45, foi hospitalizado na madrugada desta terça-feira, 26, depois de ser encontrado nu e alcoolizado em um hotel de Nova York. Segundo o jornal New York Post, a suíte onde o ator se hospedou estava destruída.

O ator, que teve alta de uma clínica de reabilitação há duas semanas, teria causado estragos no quarto quando percebeu que estava sem a carteira e o celular, após uma festa. Seguranças do hotel Plaza, chamaram a polícia ainda de madrugada.

O astro da série Two and a Half Men deu entrada no hospital acompanhado de sua ex-mulher Denise Richards, que estava hospedada no mesmo hotel, em um quarto separado. Sheen não estava machucado, mas passou por uma avaliação médica.

Segundo a publicação, a mulher que acompanhou Sheen até o quarto de madrugada era uma prostituta, e ele teria tido um ataque de raiva ao dar falta de seus objetos pessoais. A polícia de Nova York informou que não houve queixa contra o ator, e que ele não será indiciado.

Sheen acompanhava a ex-mulher e as duas filhas na divulgação da série em que ela participa, Blue Montain State.

No início do ano, Sheen foi acusado de agredir sua segunda esposa, Brooke Mueller. Há dois meses, conseguiu se livrar da prisão após admitir o abuso de cocaína e álcool, além de aceitar a internação de 30 dias em um clínica especializada, de onde acabou de sair.