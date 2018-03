Charlie Sheen diz que sua vida está 'mais calma'

LOS ANGELES (Reuters) - Charlie Sheen disse ao programa Today, da emissora norte-americana NBC, que sua vida está "bem mais calma agora", depois de um ano turbulento.

O ator de 47 anos falou sobre o frenesi midiático em torno do seu comportamento errático dos últimos meses, resultado dos seus atritos com executivos da CBS e da Warner Bros., que o levaram a ser demitido da série Two and a Half Men.

"Não sei realmente o que aconteceu. Foi uma dessas coisas onde os planetas estavam alinhados, perfeita ou imperfeitamente. Eu disse algumas coisas e aí a coisa pegou tamanha dimensão globalmente e instantaneamente que eu não consegui apagar o incêndio. Eu precisei continuar alimentando-o", disse Sheen na entrevista que vai ao ar na sexta-feira.

Sheen chegou a ser o ator mais bem pago da TV dos EUA com seu personagem mulherengo em Two and a Half Men, Charlie Harper.

Ao proferir insultos públicos contra Chuck Lorre, criador da série cômica de maior audiência no país, acabou prejudicando sua carreira.

Em 2009 e 2010, ele já havia se envolvido em vários incidentes que lhe causaram transtornos judiciais e o levaram a programas para dependentes de álcool e drogas.