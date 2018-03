Charlie Sheen diz que gêmeos prematuros estão 'ótimos'

Max e Bob, os filhos de Sheen e sua terceira mulher, Brooke Mueller Sheen, nasceram em março, prematuros. Max permaneceu no hospital por mais de três semanas porque estava abaixo do peso e só pôde ir para casa há duas semanas.

"Eles nasceram sete semanas antes do tempo, de modo que ainda estavam em desenvolvimento. Max tem uma coisa chamada fratura de ejeção", disse Sheen ao programa de TV sobre celebridades Entertainment Tonight, em entrevista que irá ao ar na quinta-feira.

"É o volume em que o coração bombeia e quanto sangue consegue bombear. Não houve nada que não seja normal para qualquer criança prematura, especialmente em se tratando de gêmeos. As coisas estão se normalizando aos poucos", disse o astro da sitcom "Two and a Half Men".

Mueller disse que a chegada dos bebês, após uma gravidez na qual ela sofreu de pré-eclâmpsia e diabetes de gestação, foi "assustadora".

"Fui vê-los na UTI neonatal, e não há palavras para descrever como foi assombroso e chocante ver dois seres humanos que saíram de mim. Mas fiquei assustada. Nossos filhos tinham tantos tubos ligados a eles, era algo que dava medo", ela contou.

O casal disse que os bebês agora "estão ótimos", e que Bob é idêntico a Charlie Sheen, enquanto Max se parece com o pai de Charlie, o também ator Martin Sheen.