Charlie Sheen deixa hospital e planeja voltar ao trabalho na terça-feira, 1º

O ator Charlie Sheen, da série Two and a Half Men, saiu do hospital e pretende voltar às filmagens de sua comédia de sucesso na TV na próxima terça-feira, 1º, disse seu empresário.

Sheen, de 45 anos, que é o ator mais bem pago da televisão americana, foi levado a um hospital de Los Angeles às pressas na quinta-feira, com fortes dores abdominais, depois de uma suposta festa em sua casa que durou 36 horas, regada a drogas e álcool.

"Charlie Sheen deixou o hospital ontem à noite e está em casa. Ele estará no set de 'Two and a Half Men' na terça-feira. O seriado está em um hiato programado nesta semana", disse nesta sexta-feira, 28, o porta-voz do ator, Stan Rosenfield.

Amigos de Sheen disseram que a emergência foi causada por uma hérnia abdominal antiga.

Consta que Sheen ganha cerca de 27,5 milhões de dólares por ano pelo papel principal, de solteiro mulherengo, em Two and a Half Men, a comédia de maior audiência na televisão americana, vista semanalmente por 15 milhões de espectadores.

Mas suas questões pessoais, que incluem passagens por clínicas de reabilitação, um gosto confesso por prostitutas e estrelas de cinema pornô e uma agressão a sua mulher em 2009, dominaram as manchetes no último ano e causaram preocupação aos executivos da CBS, que transmite o seriado.

(Reportagem de Jill Serjeant)