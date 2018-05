Charlie Sheen confessa uso de esteroides durante filmagens na década de 80

NOVA YORK (AP)- O ator Charlie Sheen declarou em entrevista à revista Sports Illustraded que fez uso de esteroides "por seis ou oito semanas" durante as filmagens do longa Garra de Campeões, de 1989. Ele acrescentou que as substâncias aumentaram de 126 para 136 km/h a velocidade de seu arremesso de bolas de beisebol.

Sheen interpretou o arremessador Ricky Vaughn, cujos lançamentos frequentemente eram "sóóó um pouquinho transviados", como o radialista interpretado por Bob Uecker insistia sarcasticamente na comédia.

Presença constante nos noticiários devido ao seu comportamento errático e a demissão da série Two and a Half Men, o ator falou que essa foi a única ocasião em que usou esteroides e que o uso o tornou um pouco mais irritável do que o normal. AP