Charles Aznavour se apresenta hoje e amanhã em SP O cantor Charles Aznavour, 83 anos, se apresenta hoje e amanhã no Via Funchal, em São Paulo. Com mais de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo, Aznavour se consagrou em canções como La Bohême e She - esta regravada pelo cantor e compositor britânico Elvis Costello. Além do título de maior cantor francês vivo, ele também carrega por aí o título honorário de ''embaixador itinerante da Armênia''. Por isso, e somente por isso, ele diz, recusa-se a falar de política e de comentar a respeito das posições do presidente francês, Nicolas Sarkozy, sobre a imigração. Mas Aznavour (nascido Varenagh Aznavourian em Paris, em 22 de maio de 1924, filho de imigrantes armênios) não se furtou de dizer o que pensa sobre o tema, mesmo de forma atravessada. "Somos todos estrangeiros", declarou ontem, em seu primeiro encontro com jornalistas brasileiros, num hotel na zona sul de São Paulo. Aznavour também disse que considera ''um horror'' ser chamado de monstro sagrado da canção francesa, e que prefere se definir como um ''artesão'' das palavras. "Cada palavra tem seu peso, sua verdade e sua importância", afirmou. Sobre suas incursões pelo rock em outras épocas, ele disse que não é refratário à novidade e sempre esteve atento aos novos gêneros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo Charles Aznavour. Via Funchal (2.757 lugares.). Rua Funchal, 65, São Paulo. Tel. (011) 3897-4456. Hoje e amanhã, 21h30. R$ 300 a R$ 500 (esgotados para 6.ª)