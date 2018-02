Chapéu e bengala de Chaplin vão a leilão

Não se sabe ao certo quantos chapéus e bengalas do personagem Carlitos ainda existem, segundo Lucy Carr, especialista em objetos de celebridades na Bonhams. As peças a serem leiloadas estavam numa coleção particular.

O trôpego Carlitos, figura emblemática do cinema mudo, deu fama mundial a Chaplin. Diz a lenda que o personagem surgiu acidentalmente num dia chuvoso no estúdio Keystone. Sua primeira aparição foi em "Corrida de Automóveis para Meninos" (1914); a última foi em "Tempos Modernos" (1936).

O mesmo leilão terá também um saxofone que pertenceu a Charlie Parker (valor estimado: 22 a 26 mil dólares); uma carta de John Lennon no qual ele desenha a si mesmo e à sua mulher, Yoko Ono, nus (18 a 22 mil dólares); um arquivo de fotos de Marilyn Monroe (15 a 20 mil); uma das primeiras tiras do personagem Charlie Brown (10 a 15 mil); e uma cadeira de vime que aparece no Rick's Café, do filme "Casablanca" (5 a 7 mil dólares).

(Reportagem de Eric Kelsey)