Chapéu e bengala de Carlitos são leiloados por US$62,5 mil

A especialista em objetos de celebridades da Bonhams, Lucy Carr, disse que não se sabe quantos chapéus e bengalas de Carlitos ainda existem. As peças leiloadas no domingo estavam numa coleção particular, mas têm uma ligação direta com o ator Charles Chaplin, intérprete do vagabundo que marcou época no cinema mudo.

Outros objetos de celebridades estão atualmente sendo leiloados pela Bonhams, o que inclui uma carta manuscrita de John Lennon no qual o ex-Beatle se retratava nu com a mulher, Yoko Ono; um arquivo de fotos de Marilyn Monroe; uma das primeiras tiras da série "Peanuts", de Charles Schulz; e uma cadeira de vime que esteve na cenografia do Rick's Café, do filme "Casablanca".

(Reportagem de Andrea Burzynski e Eric Kelsey)