Chapéu de Chaplin sai por R$ 62,5 mil A bengala e o chapéu-coco, símbolos do personagem Carlitos de Charlie Chaplin, foram leiloados no domingo, em Hollywood, por US$ 62,5 mil. Carlitos, ou O Vagabundo, aparece em clássicos do cinema mudo, como Luzes da Cidade e Tempos Modernos, ambos da década de 1930. A identidade do comprador não foi revelada. No mesmo leilão, realizado pela Casa Bonhams, foram vendidos um autorretrato de John Lennon com sua mulher Yoko Ono, que alcançou US$ 25 mil, um arquivo de fotografias de Marilyn Monroe, arrematado por US$ 21,2 mil, e três pinturas de Frank Sinatra - a mais cara saiu por US$ 10,6 mil. / EFE