Channing Tatum é o homem mais sexy O ator Channing Tatum foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People. "Quando fiquei sabendo, achei que era brincadeira", disse o ator à publicação. O ex-modelo, de 32 anos, se junta a um clube do qual fizeram parte nomes como Brad Pitt, George Clooney e Johnny Depp, entre outros. Tatum, que está em cartaz nos cinemas com Magic Mike, estreou como ator em um episódio de C.S.I. e começou a ser notado em 2006, ao participar do longa Ela Dança, Eu Danço, no qual contracena com Jenna Dewan. Ambos se casaram em 2009. Ele participou de outros sucessos de bilheteria, como Inimigos Públicos e Anjos da Lei.