Chama o Marku

Marku Ribas é uma das principais atrações mineiras do primeiro Festival Natura Musical em Belo Horizonte, que vai tomar vários espaços públicos da cidade amanhã. Pato Fu, Milton Nascimento, Lô Borges e outros nomes consagrados dividem as atenções com a nova geração do samba e do pop mineiros, como Aline Calixto, Pedro Morais e Flávio Renegado (veja destaques).

Marku - que canta a partir das 15h40 no Parque Ecológico Lagoa do Nado - tem sido presença constante nos festivais de música independente, como o Conexão Vivo, de duas semanas atrás. "Festival amadurece o músico, da cancha", diz ele.

Aos 64 anos, completados em maio, a vitalidade do veterano cantor e compositor em cena é admirável. Sua banda atual tem feras como o baixista Zérró Santos (parceiro de longa data), piano (Henrique Gomide), bateria (Hugo Soares) e a dupla metaleira Brasilino (trompete) e Clayton Souza (trombone), que dão uma coloração jazzística a seu som.

O repertório é novo, mais uma boa surpresa para o público, pela consistência das canções, além da força de seu suingue. A voz continua retumbante, como se pode constatar no álbum 4Loas, de 2010, mas melhor ainda ao vivo. "Agora estou produzindo meu projeto de 50 anos de palco para o final de 2012", anuncia.

Marku tem o nome fortemente ligado à onda do samba-rock/samba-soul, gênero que virou clássico, mas ao mesmo tempo tem algo de datado, o que definitivamente sua música não é. Ele que gosta de misturar tudo, acha a referência redutora. "O conceito do que acham é formado pelo que conhecem, terão eles ouvido os mesmos discos que você e eu ouvimos? Proponho multiplicidade, polirritmia, sincretismo entre culturas", diz.

Fazia duas décadas que ele não lançava um disco, por isso impressiona que tenha retomado as atividades e que venha, como outros ícones de sua geração, atraindo público jovem, interessado "nas fontes". Porém, quando se comenta que andou fora de cena ele retruca que quem sumiu foi a mídia que não lhe deu mais espaço. Além da música, atuou em diversos filmes na década passada, como Uma Onda no Ar e Batismo de Sangue, de Helvécio Ratton, e Chega de Saudade, de Laís Bodanzky.

No cinema. Nos anos 1980 gravou com os Rolling Stones, na faixa Back to Zero, do álbum Dirty Work (1985), "fazendo cuíca de boca e tambor de barro com pele de peixe", e participou, um ano antes, do videoclipe de Just Another Night, de Mick Jagger, tocando bateria. Na década seguinte voltou a fazer shows nos Estados Unidos, foi a Angola, Venezuela e Itália. Gravou o álbum Autóctone (Piraporart, 1991), com vários conterrâneos, entre eles Toninho Horta, Uakti, Juarez Moreira, Titane e Família Alcântara.

"O milênio começou com os projetos de releitura do balanço, samba-rock, samba-soul. Montei uma banda para tocar as músicas antigas e comecei a fazer um documentário sobre minha música com o diretor Carlos França - o filme estreia este ano", diz.

Duas compilações em CD reunindo faixas de seus álbuns da década de 1970 - Coletânea 72/75 (EMI) e Zamba Ben (Dubas), esta feita por Ed Motta - contribuíram para divulgar sua música entre DJs e "para o público em geral, através da internet", lembra. Os originais continuam fora de catálogo, inéditos em CD e bastante disputados em sebos. Marku não tem planos de reeditá-los. "Será que encontrarei um produtor associado tão interessado quanto eu e você?", diz. De qualquer maneira está certo de que sua música "está chegando cada vez melhor ao ouvido de todos".

A movimentada cena musical mineira atual, conectando novatos e veteranos, condiz com sua condição de ídolo revigorado. "O panorama está cada vez mais se firmando, mostrando tendências, se profissionalizando com os artistas. Quanto à minha situação, continuo aprendiz. Consultando aos mais velhos observando os jovens e deduzindo com sensibilidade. Portanto, sou parceiro e porto seguro de muitas gerações de músicos."