Chafurdando Diziam que o maior exemplo de autoconfiança intelectual do mundo era fazer as palavras cruzadas do Times de Londres com caneta. O que, indiretamente, provava o alto conceito que o Times tinha dos seus leitores, a elite inteligente da Inglaterra. Isso no tempo em que o Times era o Times e, além de palavras cruzadas para suas melhores mentes, o império encontrava no jornal, numa linguagem sóbria e elegante, tudo o que precisava saber a seu próprio respeito e a respeito dos seus inferiores, o resto do mundo. Quer dizer, no tempo pré-Murdoch.