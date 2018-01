CEUs vão oferecer sessões de cinema no fim de semana Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) em São Paulo vão oferecer no próximo fim de semana sessões gratuitas de cinema, que vão de comédia a documentários, segundo a Secretaria Municipal de Educação. No final da tarde de sábado, às 17 horas, o CEU Jambeiro, na zona leste, exibe a comédia "Pai, Filho e Um Espírito Muito Louco". Mais tarde, às 19 horas, no CEU Jaçanã, na zona norte, entra em cartaz o documentário "Michael Jackson - A História Sem Máscaras".