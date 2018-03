CEUs oferecem cinema gratuito no fim de semana

Hoje, às 19 horas, o CEU Vila Atlântica, na zona oeste, exibirá "As Filhas de Marvin". Às 10 horas do sábado, no CEU Inácio Monteiro, na zona leste, estará em cartaz a comédia "Hui Buh, um fantasma atrapalhado". Mais tarde, às 15 horas, o CEU Capão Redondo, na zona sul, apresentará "Bibi a Bruxinha 2 - O Segredo Das Corujas Azuis".

No domingo, às 14 horas, o CEU Uirapuru exibirá "Conduzindo Miss Daisy". Às 11 horas e às 15 horas, no CEU Vila Curuça, na zona leste, estará em cartaz o documentário "Michael Jackson - A História Sem Máscaras". E no começo da noite, às 19 horas, o CEU Três Lagos, zona sul, apresentará "As Bruxas de Blair".

Confira abaixo a programação:

Dia 5/3

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

19h: As filhas de Marvin. CEU Vila Atlântica - Rua Coronel José Venâncio Dias, 840 - Jaraguá.

Informações: 3901-8746 / 3901-8744

Dia 6/3

10h: Hui Buh, um fantasma atrapalhado. CEU Inácio monteiro - Rua Barão Barroso do Amazonas, s/nº - COHAB Inácio Monteiro.

Informações: 2518-9047

15h: Bibi a Bruxinha 2 - O Segredo Das Corujas

CEU Capão Redondo - Rua Daniel Gran, s/nº - Capão Redondo.

Informações: 5873-8067

Dia 7/3

14h: Conduzindo Miss Daisy. CEU Uirapuru - Rua Frei Claude Alberville, s/nº - Jardim João XXIII.

11h e 15h: Michael Jackson A história sem máscaras

CEU Vila Curuça - Avenida Marechal Tito, 3452 - São Miguel Paulista.

Informações: 25636145 / 25636150

16h: A Bruxa de Blair

CEU Três Lagos - Estrada do Barro Branco, s/nº - Barro Branco.

Informações: 5976-5642 / 5976-5643