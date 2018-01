CEUMA PROMOVE AULAS NAS FÉRIAS O Centro Universitário Maria Antonia da USP promove uma série de encontros de férias, nas áreas de literatura, música e arte, com Nelson Ascher, Dante Pignatari, Rafael Vogt Maia Rosa e João Cezar de Castro Rocha. Nelson Ascher é o responsável pelo curso Literatura Russa: Invenção e Tradição, que ocorre de 30/1 a 2/2. Dante Pignatari fala sobre a evolução musical no século 20, nos quatro encontros do curso De Chopin a Schoenberg: o Caminho Cromático, que ocorre entre 6 e 9/2. Cada curso custa R$ 170. As inscrições podem ser feitas no Centro Maria Antonia ( Rua Maria Antonia, 294). Mais informações pelo tel. 3123-5213.