Céu volta aos palcos do Tom Jazz em São Paulo

Uma das boas revelações da nova seara de cantoras da MPB, Céu volta aos palcos do Tom Jazz nesta sexta e sábado, após temporada de sucesso na casa em duas semanas do mês de maio. O show segue o mesmo, com o primeiro CD homônimo como fio condutor. No repertório, figuram as canções do disco de estréia, lançado no segundo semestre de 2005 pela Ambulante Discos, em parceria com a Warner. Com a profusão de sonoridades - eletrônicas, reggae, dub, afrobeat e samba -, Céu trouxe nova roupagem para canções como Concrete Jungle (Bob Marley) e O Ronco da Cuíca (João Bosco/Aldir Blanc). E também mostrou sua veia autoral, como em Malemolência e Lenda, sucessos nas rádios, despontando como uma das principais revelação entre cantoras femininas. A banda que acompanhará Céu no palco é formada por Sérgio Machado (bateria), Lucas Martins (guitarra / baixo), Guilherme Ribeiro (teclados), Bruno Buarque (percussão) e Dj Marco (scratches). Trajetória ascendente Com shows pequenos no Brasil, Céu foi firmando seu nome aos poucos, até chegar aonde chegou, com disco lançado nos Estados Unidos, em parceria da Six Degrees Records com Starbucks, e apresentações com nomes como João Bosco. Seu disco apareceu no ranking Hearseekers, da Revista Billboard, nos EUA. Além disso, ela já obteve uma indicação ao Grammy Latino, como artista revelação, em 2006. Deste então, a jovem cantora segue em trajetória ascendente - e sem freios. Céu. Tom Jazz. Av. Angélica, 2.331. Sexta e sábado, às 22 horas. Couvert artístico: R$ 30,00. Informações: (11) 3255-3635.