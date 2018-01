Cesária Évora faz novo show em SP após Virada Cultural Quem viu Cesária Évora cantando sábado, no principal palco da Virada Cultural, em plena Rua São João, não imaginava o sufoco pelo qual ela passou no início deste ano. Diagnosticada com um leve AVC (Acidente Vascular Cerebral), foi obrigada a cancelar alguns shows internacionais. Mas, a voz que colocou Cabo Verde no mapa se recuperou a tempo para emocionar o público na Virada e prorrogar sua estada no Brasil. Ela se apresenta hoje, às 21h, no Memorial da América Latina. Na segunda-feira, após a Virada Cultural, Cesária submeteu-se a alguns exames de rotina para certificar-se de que tudo estava bem. "Se eu não pudesse cantar, o médico me diria. Estou forte e saudável", afirma. Feliz com a receptividade do público, Cesária mostrou-se otimista com relação a sua apresentação no Memorial. "Já fiz muitos shows ao ar livre, em São Paulo fiquei muito motivada e contente de ter visto tanta gente. Espero que muitas pessoas venham hoje e que se divirtam", declarou. Cesária sempre sobe ao palco descalça, motivo pelo qual ganhou o apelido de ''Diva dos Pés Descalços''. E para o show de hoje não será diferente. Ela justifica dizendo que apresenta-se assim "em solidariedade às mulheres e crianças pobres do Cabo Verde". As informações são do Jornal da Tarde