Cerveja vira polêmica em filme A cervejaria Anheuser-Busch pediu à Paramount Pictures que alterasse e maquiasse todas as imagens da cerveja Budweiser mostradas no filme Flight, estrelado por Denzel Washington no papel de um piloto de aviões que é acusado se embriagar em serviço, e inclui cenas em que o personagem consome álcool. Em uma carta enviada à Paramount, Robert McCarthy, o vice-presidente da Budweiser, disse que a companhia não "sabia do uso da cerveja no filme", antes ou depois da produção, e não foi contatada pelo estúdio. "Nunca apoiaríamos o mau uso de nossos produtos. Promovemos o consumo responsável", completou. / REUTERS