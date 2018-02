Cervantes abrirá centro nos EUA O Instituto Cervantes anunciou que vai expandir suas ações para os EUA com a inauguração de centros em Miami e Washington. O objetivo é ampliar o ensino da língua espanhola no país. Víctor García de la Concha, diretor da instituição, ainda informou em coletiva de imprensa, em Salamanca, novas presenças do Cervantes no Brasil e no Canadá como "apêndices" para complementar o reforço da aproximação com os Estados Unidos. O centro de Washington será abrigado na antiga residência do embaixador espanhol na capital americana. A instituição, com unidades em 44 países, ainda pretende abrir centros na Ásia. / EFE