Cerimônia do Emmy investe no ecologicamente correto

Os prêmios Emmy, os mais importantes da televisão nos Estados Unidos, viverão no domingo a noite de gala mais "verde' de sua história, tentando ganhar público por protegerem o meio ambiente. Pelo menos esse é o desejo da 59.ª edição que acontecerá no Auditório Shrine de Los Angeles a partir das 17h hora local de domingo (22h em Brasília). Trata-se do mesmo lugar de outras edições, mas as diferenças na organização são grandes. Em vez dos grandes holofotes que iluminam a chegada das estrelas, este ano a Academia de Artes e Ciências de Televisão dos EUA instalou uma grande tenda com painéis solares que iluminarão o tapete vermelho. Dentro do auditório, a iluminação ficará a cargo também de fontes renováveis de energia - seja solar, eólica ou hidroelétrica. O programa ecológico inclui lâmpadas de baixo consumo que iluminarão o trabalho na sala de imprensa. Tudo isso faz parte do pacote ecológico sob o nome de "Verde com o Emmy" para apagar a marca de contaminação e desperdício energético deste tipo de cerimônia. É um exemplo de civismo ecológico que completará os bons propósitos depois do evento "reciclando" a tenda luminosa em um colégio de Chatsworth (Califórnia) como doação para os mais necessitados. Como já ocorreu durante a realização do prêmios Oscar, as limusines abrirão passagem para outros carros menos poluentes, como os híbridos ou elétricos. E até o tapete vermelho este ano será "verde" pelo menos em espírito, feito com garrafas de plástico recicladas. Será um marco para ressaltar a presença de um convidado de honra nesta cerimônia: o ex-vice-presidente americano Al Gore. Sem necessidade de competir com os seriados favoritos desta edição, seja "Os Sopranos" no drama ou "Betty, a Feia" em comédia, Gore receberá um Emmy "hors-concours" por seus "serviços no campo da televisão interativa". A estatueta quer parabenizar o trabalho de Gore na "Current TV", rede de televisão que durante 24 horas por dia favorece o que Gore chama "uma conversa de ida e volta", intercalando programas profissionais com vídeos de até 15 minutos produzidos pelo público. Mas nem tudo será verde nos Emmy. De fato, não importam os materiais do tapete, a cor continuará vermelha para ressaltar o brilho dos indicados, desde um veterano como James Gandolfini - que concorre em drama com "Os Sopranos" - até a principiante Ferrera, indicada graças à comédia "Betty, a Feia". A Academia convidará ganhadores e indicados para uma recepção em um dos salões do Auditório Shrine. Um jantar com o "glamour" da antiga Hollywood mas, seguindo o tema da ecologia, será servida só comida orgânica local, como essas costelas à brasa maceradas com vinho tinto preparadas para os 2.800 convidados. Mas quem não quiser ser tão ecológico sempre pode se deixar levar pela festa organizada pela revista "People" e pelo programa sensacionalista "Entertainment Tonight" no Auditório Walt Disney. Lá, haverá uma árvore de chocolate, cujos galhos terão penduradas tentadoras sobremesas para adoçar a noite. Prêmios técnicos já entregues: 1. Melhor programa de reality show Kathy Griffin: My Life On The D-List 2. Melhor desenho animado (com menos de uma hora) South Park - Make Love, Not Warcraft 3. Melhor desenho animado (com uma hora ou mais) Where's Lázló? 4. Melhor programa especial de variedades, Músical ou Comédia A Tribute To James Taylor (Great performances) 5. Melhor ator convidado em série cômica Stanley Tucci - Monk 6. Melhor ator convidado em série dramática John Goodman - Studio 60 On The Sunset Strip 7. Melhor atriz convidada em série cômica Elaine Stritch - 30 Rock 8. Melhor atriz convidada em série dramática Leslie Caron - Law & Order: Special Victims Unit 9. Melhor tema musical original The Tudors 10. Melhor letra e música original Saturday Night Live (com Justin Timberlake cantando Dick in a box) 11. Melhor tema musical de série 24 Horas 12. Melhores efeitos visuais Battlestar Galáctica 13. Melhor abertura Dexter