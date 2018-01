Cerimônia da APCA reúne os melhores do ano passado Zeca Baleiro e Odair José fazem nesta segunda-feira, 26, um pocket show na festa de premiação da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA) 2006, a partir das 19h30, no Teatro Sérgio Cardoso (Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista). Zeca Baleiro e outros artistas participaram do CD Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, um tributo a Odair José, projeto especial premiado pelos críticos paulistas. Os âncoras da noite serão Lília Cabral, escolhida pela APCA como a melhor atriz de TV em 2006, pela atuação como a vilã Marta em Páginas da Vida, e Marcos Caruso, que contracenava com Lília na novela da Globo e, em 1993, recebeu o troféu APCA de melhor autor de teatro, pela comédia Porca Miséria. Subirão ao palco do Teatro Sérgio Cardoso os melhores de 2006 nas áreas de artes visuais, cinema, dança, literatura, música erudita, mpb, rádio, teatro, teatro infantil e televisão. O júri da premiação APCA, que tem 51 anos de existência, é formado por jornalistas da área de cultura e variedades dos principais veículos da imprensa paulista. Reunidos no Sindicato Jornalistas em dezembro, eles escolheram por consenso os artistas que vão receber o troféu-escultura criado pelo artista plástico pernambucano Francisco Brennand. Já confirmaram presença premiados como Cildo Meireles (melhor exposição, realizada na Estação Pinacoteca), Matheus Nachtergaele (melhor ator de cinema, por Tapete Vermelho), Marcelo Evelin (melhor espetáculo de dança, por Sertão), os escritores Alberto Mussa (melhor romance, O Movimento Perdular) e João Gilberto Noll (contos, A Máquina de Ser), entre outros.