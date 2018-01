Cercada de sigilo, 'Game of Thrones' volta ao sul da Espanha

Cercada por um sigilo quase absoluto, a equipe da bem-sucedida série de televisão americana "Game of Thrones" começou a rodar neste sábado no sul da Espanha parte de sua sexta temporada. Depois de já ter filmado no país há um ano parte da quinta temporada desta saga produzida pelo canal americano HBO, a equipe começou seu trabalho montando cenários na localidade andaluza de Pechina, 20 km ao norte de Almería, entre fortes medidas para impedir o acesso dos curiosos.

Um total de 2.400 figurantes, homens e mulheres "de 18 a 65 anos, mediterrâneos, muito morenos e de raça negra", segundo a empresa encarregada da seleção, haviam sido escolhidos há três meses na zona. Centenas de candidatos se dirigiram bem cedo na manhã de 8 de julho a um complexo desportivo de Almería com a esperança de talvez encontrar "Jon Snow" ou "Daenerys Targaryen", dois dos protagonistas da série. Os dias de filmagem na região, até 23 de outubro, serão longos: os figurantes deverão passar pelos setores de maquiagem, cabelo e vestuário para aparecerem na série. Receberão 50 euros líquidos por dia.

Desde seu início, em 2011, "Game of Thrones", a série baseada nos livros homônimos de George R. R. Martin sobre a luta pelo poder entre clãs inimigos em sete reinos míticos, conquistou uma devota audiência global e se posicionou como a principal série da HBO. A equipe, que mantém em sigilo os detalhes das filmagens, já rodou em setembro em outras cidades espanholas como Gerona, no nordeste, onde a catedral e o antigo bairro judeu serviram de cenário a esta fábula fantástica que mistura batalhas e traições com uma boa dose de sexo e sangue.

Em outubro de 2014 já haviam ocorrido filmagens no Real Alcázar de Sevilha, complexo palaciano de arquitetura árabe no sul do país, e na cidade andaluza de Osuna, conhecida por seus castelos do século XVI e suas igrejas de altas torres. "Game of Thrones" também foi filmada em outros países europeus, como Croácia, Malta, Irlanda do Norte e Islândia. As cidades que serviram de cenário à série dizem ter visto seu número de visitantes crescer.

A produção recebeu neste ano o Emmy de melhor série dramática na 67ª cerimônia de entrega do prêmio, o Oscar da TV americana. A série também ganhou os prêmios de melhor direção e melhor roteiro, e o ator Peter Dinklage - que interpreta Tyrion Lannister na saga - foi considerado o melhor ator coadjuvante.