Centro São Luís realizará feira de artesanato em SP

Ponto de encontro de artistas de todo o Brasil que querem atualizar-se, conhecer as tendências e novidades do mundo do patch e do quilt, o evento é organizado pela WR São Paulo Feiras e Congressos, que já realiza a Mega Artesanal e a Brazil Scrapbooking, outros eventos tradicionais do setor artesanal.

Durante a "5ª Brazil Patchwork Show", os visitantes poderão conhecer e comprar produtos acabados e insumos para a produção deste tipo de artesanato. Estarão à venda desde máquinas de costura específicas para patchwork até tecidos importados e peças prontas para compor um visual contemporâneo. Entre os expositores presentes estão os nomes mais conhecidos do mercado de patchwork e que prometem levar para a feira muitas novidades.

5ª Brazil Patchwork Show

Data: De 5 a 8 de abril de 2011

Centro de Eventos de São Luís

Rua Luís Coelho, 323 - São Paulo - SP

Das 13h às 20h

Ingresso: R$ 10

Proibida a entrada de menores de 12 anos

http://www.brazilpatchworkshow.com.br