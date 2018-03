Centro Maria Antônia inaugura biblioteca O Centro Universitário Maria Antônia (Rua Maria Antônia, 294, tel. 3123-5200) inaugura nesta quinta-feira, às 20 h, a Biblioteca Gilda de Mello e Souza, em homenagem à primeira docente de estética da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. A fala inaugural será proferida pelo professor Antonio Candido, com entrada franca. Dedicada às artes contemporâneas, a biblioteca abrigará livros que pertenceram à coleção da professora, doados por sua família. O acervo contará ainda com a documentação dos materiais gerados pelas atividades do Maria Antonia, que atualmente ocupa os edifícios históricos da antiga Faculdade de Filosofia da USP. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.