Centro de Zoonoses promove adoção de animais no sábado na zona norte de SP

SÃO PAULO - O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) promove, no próximo sábado, 22, mais uma "Ação Animal", evento em que a população poderá adotar animais de estimação. Nele, pela primeira vez, será permitido ao visitante levar seu bicho de estimação ao local, desde que nos cães sejam utilizados coleira e guia; e, para o transporte dos gatos, uma caixa. A entrada é gratuita. Em 28 de maio deste ano, o evento bateu recorde de adoção. Foram 45 gatos e 39 cachorros adotados durante as seis horas do evento, superando o total de 26 animais adotados em 2010.

Desta vez, o público poderá usufruir de alguns serviços, como a emissão do Registro Geral Animal ("registro de identidade"), a um custo de R$ 4,25; a microchipagem, a emissão de guia para castração gratuita e algumas orientações veterinárias. As inscrições para a castração de cães e gatos serão feitas durante o evento (das 10h às 16h), mas o interessado deverá levar CPF, RG e comprovante de residência. O CCZ fica na Rua Santa Eulália, 86, em Santana, ao lado do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo

Os animais disponíveis para adoção vão participar de um desfile. Haverá demonstração de adestramento de cães de grande porte e de guarda, como pastor alemão, rottweiler e pitbull, além de uma exposição de fotos. Para as crianças, foi reservado o Espaço Criança, que trará atividades lúdicas, com direito a pipoca e algodão doce, pintura facial, escultura em balões e origami. Será ainda exibida a peça "As Aventuras do Cão Tobi e da Gata Mimi", dramatização produzida pelo CCZ e permitida pela Organização Pan-americana de Saúde (Opas).