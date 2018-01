Centro de São Paulo é cenário de nova série Patrimônio da ArtDéco da década de 1930, o Banco de São Paulo serviu de locação para Assalto, um dos quatro episódios da série Os Experientes, que a Globo põe no ar a partir de 10 de abril. Com produção da O2 Filmes e direção de Fernando Meirelles, o título reúne veteranos da TV e aborda a terceira idade nos dias de hoje. De Antonio Prata, Assalto traz Beatriz Segall como refém de um desajeitado bandido vivido por João Cortês. O centro antigo também dá as caras no episódio O Primeiro Dia, de Márcio Alemão, quando o personagem de Juca de Oliveira passeia com seus Aero Willys Itamaraty, ao lado do filho, vivido por Dan Stulbach - hoje na Band.