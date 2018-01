Centro de Dança inicia novo curso de teatro em SP O Centro de Dança Jaime Arôxa da Zona Norte de São Paulo inicia nesta sexta-feira, com uma aula experimental, o novo curso de Teatro. Ministrado pelo dramaturgo, ator, diretor e professor de teatro, Celso Cardoso, o curso terá aulas às sextas-feiras, das 18h às 21h, com uma carga horária total de 100 horas/aula. O número de vagas é limitado a 16. Em dezembro, no encerramento do curso, heverá uma apresentação pública com todo o elenco de alunos. Destinado a iniciantes, o curso trabalhará, em primeiro lugar, a desinibição dos participantes. Em seguida, virão as técnicas de improvisação e o desenvolvimento da criatividade. A partir daí, o futuro ator começa a aprender como criar e "entrar" em um personagem, entendendo como ele é, como ele pensa e, então, como ele age. Ao fim do curso, Celso Cardoso terá escrito um roteiro no qual haverá a participação de todos os alunos que ajudarão a criar cada um de seus personagens. A peça terá uma apresentação pública, em dezembro. Será a formatura da turma, a primeira oportunidade para os novos atores mostrarem o seu trabalho. O preço da mensalidade é de R$ 130,00, valor que pode ser reduzido progressivamente, dependendo das promoções e pacotes escolhidos. Mais informações na sede da escola, Rua Marambaia 310 ? Casa Verde, zona norte de São Paulo. Tel.: 3961-1103, 3951-1518. http://www.jaimearoxazn.com.br