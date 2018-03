Centro Cultural SP promove encontro latino de música A falta de conhecimento do brasileiro pela música produzida nos países vizinhos levou o produtor, instrumentista e compositor Benjamim Taubkin a se lançar pela América Latina. Em 2003, ele iniciou suas andanças por destinos como Colômbia, Bolívia, Argentina e México, ávido por garimpar a produção local. Também diretor do Núcleo Contemporâneo, Taubkin não se contentou apenas em traçar seu mapeamento musical particular: quis compartilhá-lo, tendo como uma das ações o Encontro Latino-Americano - Novos Caminhos para a Música, que será realizado de hoje a sexta-feira, no Centro Cultural São Paulo. A programação envolve debates, conferências e concertos, com a participação de convidados vindos da Venezuela, Bolívia, Argentina, entre outras partes da América Latina, especialmente para palestrar e se apresentar no evento. ?Pensei em convidar essas pessoas para mostrar o panorama musical de seu país, passar a realidade da produção local?, comenta o curador Taubkin. Estarão presentes nomes como o compositor, flautista e saxofonista boliviano Álvaro Montenegro, figura ativa no cenário musical de seu país; o guitarrista, compositor, arranjador e produtor Fernando Tarrés, considerado importante músico argentino no campo do jazz e da música improvisada; Iván Benavides, um dos produtores mais interessantes da cena colombiana, que trabalhou com artistas como Los Gaiteros de San Jacinto; entre outros. Todo dia, o evento será dividido em três partes. De manhã, das 10 horas às 12h30, serão realizados debates direcionados para produtores e instituições brasileiras, com o objetivo de discutir questões de produção, promoção e difusão da música latino-americana. Nesse caso, é necessário fazer uma pré-inscrição. À tarde, das 14h às 17h, as conferências são abertas para o público em geral, com entrada gratuita, onde produtores e músicos vão apresentar um panorama de seu país. Já à noite, a partir das 21h, estão programados concertos do grupo Asdrubal, Fernando Tarrés Quinteto, Alejandro Vargas Quarteto e América Contemporânea. As inscrições prévias para as reuniões da manhã devem ser enviadas para o e-mail nucleo@nucleocontemporaneo.com.br, com uma breve apresentação da atuação do interessado e um relato de como a programação do encontro contribuirá para sua formação.As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. Encontro Latino-Americano. Centro Cultural São Paulo. Rua Vergueiro, 1.000. Tel. (011) 3383-3402. De hoje a 6.ª, às 21 h. Grátis.