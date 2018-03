Centro Cultural São Paulo abre hoje mostra 'Suono Itália' O Centro Cultural São Paulo recebe, de hoje até sábado, a mostra "Suono Itália" (Sons da Itália), que já percorreu diversos países nos últimos 15 anos. Nesta edição, a programação, gratuita, contará com apresentações e concertos de artistas brasileiros e italianos, workshops e exposição de instrumentos fabricados no país europeu. Entre as atrações nacionais, destaque para os violonistas Guinga e Lula Galvão, o pianista André Mehmari, o acordeonista Toninho Ferragutti e a Banda Mantiqueira. Nas presenças internacionais, o clarinetista Gabriele Mirabassi. A exposição fica aberta das 10 às 20 horas. Mais informações pelo tel. (011) 3397-4002. O Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, 1.000. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.