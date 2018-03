Central Park comemora 150o aniversário com passeios de balão Um balão de hélio vai decolar sobre o Central Park de Nova York na sexta-feira para comemorar o aniversário da criação do ícone da cidade, 150 anos atrás. Para comemorar o aniversário, a Conservadoria do Central Park e o Departamento de Parques e Recreação de Nova York estão lançando o AeroBalloon, um balão de hélio com cesta que oferecerá aos visitantes a chance de subir a uma altura de até 30 andares acima do Central Park, garantindo uma vista espetacular. "É a primeira vez em que o público poderá explorar do alto nosso oásis urbano de 341 hectares", disse uma porta-voz da Conservadoria do Central Park. Os passeios de balão vão continuar até 22 de agosto e poderão levar quatro passageiros a cada vez. Para quem teme a possibilidade de ser levado embora por uma rajada de vento repentina, a empresa garante que os AeroBalloons vão permanecer amarrados ao chão. Situado no coração de Manhattan, o Central Park recebe 25 milhões de visitantes por ano. (Por Nancy Leinfuss)